Рейтинг@Mail.ru
Москва полностью удовлетворяет потребности Бишкека в бензине, заявил Путин - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 26.11.2025 (обновлено: 12:50 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/putin-2057674003.html
Москва полностью удовлетворяет потребности Бишкека в бензине, заявил Путин
Москва полностью удовлетворяет потребности Бишкека в бензине, заявил Путин - РИА Новости, 26.11.2025
Москва полностью удовлетворяет потребности Бишкека в бензине, заявил Путин
Россия полностью удовлетворяет потребности Киргизии в бензине и дизеле, причем на льготных условиях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:42:00+03:00
2025-11-26T12:50:00+03:00
москва
бишкек
россия
киргизия
владимир путин
александр лукашенко
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057616811_257:0:2500:1262_1920x0_80_0_0_4fb361c25c820071914fcf040c87c9c0.jpg
https://ria.ru/20251126/kirgiziya-2057675024.html
москва
бишкек
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057616811_0:0:2689:2018_1920x0_80_0_0_c17d9a5e8975bbf84c375660520db9ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, бишкек, россия, киргизия, владимир путин, александр лукашенко, одкб, в мире
Москва, Бишкек, Россия, Киргизия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ОДКБ, В мире
Москва полностью удовлетворяет потребности Бишкека в бензине, заявил Путин

Путин: РФ полностью удовлетворяет потребности Киргизии в бензине и дизеле

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Россия полностью удовлетворяет потребности Киргизии в бензине и дизеле, причем на льготных условиях, заявил президент России Владимир Путин.
"Одной из важнейших отраслей российско-киргизского сотрудничества является энергетика. Наша страна полностью удовлетворяет потребности Киргизии в бензине и дизеле, причем на льготных условиях, без взимания вывозной пошлины, что также дает прямой экономический эффект для республики", - сказал Путин во время заявлений по итогам российско-киргизских переговоров.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин отметил повсеместное использование русского языка в Киргизии
12:44
 
МоскваБишкекРоссияКиргизияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоОДКБВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала