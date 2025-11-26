Рейтинг@Mail.ru
12:39 26.11.2025 (обновлено: 12:41 26.11.2025)
Путин рассказал о снижении роли иностранных валют в торговле с Киргизией
Россия и Киргизия почти отказались от использования иностранных валют во взаиморасчетах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
2025
киргизия, россия, экономика, владимир путин
Киргизия, Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о снижении роли иностранных валют в торговле с Киргизией

Путин: Россия и Киргизия почти отказались от иностранных валют во взаиморасчета

© Sputnik / Акбар АкжигитовВид на Бишкек
Вид на Бишкек - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Sputnik / Акбар Акжигитов
Вид на Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия почти отказались от использования иностранных валют во взаиморасчетах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы практически отказались от использования иностранных валют в финансовых взаиморасчетах", - сказал Путин по итогам российско-киргизских переговоров.
Путин и Жапаров приняли совместное заявление по итогам встречи в Бишкеке
