Путин рассказал о снижении роли иностранных валют в торговле с Киргизией
Путин рассказал о снижении роли иностранных валют в торговле с Киргизией - РИА Новости, 26.11.2025
Путин рассказал о снижении роли иностранных валют в торговле с Киргизией
Россия и Киргизия почти отказались от использования иностранных валют во взаиморасчетах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
