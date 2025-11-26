https://ria.ru/20251126/putin-2057672642.html
Путин назвал переговоры с Жапаровым результативными
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Бишкеке были результативными и конструктивными. РИА Новости, 26.11.2025
