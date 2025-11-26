https://ria.ru/20251126/putin-2057666008.html
Ушаков: Путин примет Уиткоффа, если он приедет в Москву
Президент России Владимир Путин наверняка примет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, если он приедет в Москву, заявил помощник... РИА Новости, 26.11.2025
