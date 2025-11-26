Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил рассмотреть вопрос об определении статуса многодетной семьи - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 26.11.2025 (обновлено: 13:30 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/putin-2057655461.html
Путин поручил рассмотреть вопрос об определении статуса многодетной семьи
Путин поручил рассмотреть вопрос об определении статуса многодетной семьи - РИА Новости, 26.11.2025
Путин поручил рассмотреть вопрос об определении статуса многодетной семьи
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос об определении единых подходов к установлению статуса многодетной семьи,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:06:00+03:00
2025-11-26T13:30:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579788259_0:155:2787:1723_1920x0_80_0_0_35495536ddef9e417bd20738af5f636f.jpg
https://ria.ru/20251023/putin-2050085773.html
https://ria.ru/20251126/golikova-2057641331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579788259_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_ad042bcd76d3951eaefabdd5909567d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил рассмотреть вопрос об определении статуса многодетной семьи

Путин поручил до 1 марта рассмотреть вопрос о статусе многодетной семьи

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос об определении единых подходов к установлению статуса многодетной семьи, говорится на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации <...> рассмотреть вопросы <...> об определении единых подходов к установлению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, по месту жительства (пребывания) одного из родителей в случае проживания (регистрации) членов многодетной семьи в разных субъектах Российской Федерации. <...> Доклад — до 1 марта 2026 года", — указано в документе.
Путин на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Многодетность должна стать нормой". Путин дал поручения по поддержке семей
23 октября, 14:43
Перечень поручений представлен по итогам совещания с членами правительства, прошедшего 17 сентября.
Президент в конце октября провел первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Он назвал семью фундаментальной основой российского общества.
Путин отметил востребованность уже существующего набора инструментов поддержки: в него входят единые пособия для людей с невысокими доходами и льготная ипотека. Он подчеркнул, что правительство старается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования, а власти продолжат их совершенствовать. Кроме того, со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, призванная снизить подоходный налог для семей с невысокими доходами с двумя и более детьми до шести процентов. Еще одним средством материальной помощи семьям стал материнский капитал.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Более девяти миллионов детей растут в многодетных семьях, сообщила Голикова
11:36
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала