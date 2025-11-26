Путин поручил рассмотреть вопрос об определении статуса многодетной семьи

"Правительству Российской Федерации <...> рассмотреть вопросы <...> об определении единых подходов к установлению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, по месту жительства (пребывания) одного из родителей в случае проживания (регистрации) членов многодетной семьи в разных субъектах Российской Федерации. <...> Доклад — до 1 марта 2026 года", — указано в документе.

Путин отметил востребованность уже существующего набора инструментов поддержки: в него входят единые пособия для людей с невысокими доходами и льготная ипотека. Он подчеркнул, что правительство старается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования, а власти продолжат их совершенствовать. Кроме того, со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, призванная снизить подоходный налог для семей с невысокими доходами с двумя и более детьми до шести процентов. Еще одним средством материальной помощи семьям стал материнский капитал.