Путин поручил рассмотреть вопрос об определении статуса многодетной семьи
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос об определении единых подходов к установлению статуса многодетной семьи, говорится на сайте
Кремля.
"Правительству Российской Федерации <...> рассмотреть вопросы <...> об определении единых подходов к установлению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, по месту жительства (пребывания) одного из родителей в случае проживания (регистрации) членов многодетной семьи в разных субъектах Российской Федерации. <...> Доклад — до 1 марта 2026 года", — указано в документе.
Перечень поручений представлен по итогам совещания с членами правительства, прошедшего 17 сентября.
Президент в конце октября провел первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Он назвал семью фундаментальной основой российского общества.
Путин отметил востребованность уже существующего набора инструментов поддержки: в него входят единые пособия для людей с невысокими доходами и льготная ипотека. Он подчеркнул, что правительство старается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования, а власти продолжат их совершенствовать. Кроме того, со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, призванная снизить подоходный налог для семей с невысокими доходами с двумя и более детьми до шести процентов. Еще одним средством материальной помощи семьям стал материнский капитал.