Путин анонсировал подписание документов по итогам переговоров с Жапаровым
Путин анонсировал подписание документов по итогам переговоров с Жапаровым - РИА Новости, 26.11.2025
Путин анонсировал подписание документов по итогам переговоров с Жапаровым
Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам его переговоров с киргизским лидером Садыром Жапаровым будет подписан пакет важнейших документов. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:09:00+03:00
2025-11-26T11:09:00+03:00
2025-11-26T13:18:00+03:00
россия
киргизия
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
в мире
россия
киргизия
бишкек
Путин анонсировал подписание документов по итогам переговоров с Жапаровым
Путин анонсировал подписание пакета документов по итогам переговоров с Жапаровым