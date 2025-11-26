Путин анонсировал подписание документов по итогам переговоров с Жапаровым

БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам его переговоров с киргизским лидером Садыром Жапаровым будет подписан пакет важнейших документов.

"Будет подписан пакет важнейших межправительственных и межведомственных документов в торгово-экономической, образовательной, миграционной и других областях", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров.