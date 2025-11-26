Рейтинг@Mail.ru
Путин анонсировал подписание документов по итогам переговоров с Жапаровым
11:09 26.11.2025 (обновлено: 13:18 26.11.2025)
Путин анонсировал подписание документов по итогам переговоров с Жапаровым
Путин анонсировал подписание документов по итогам переговоров с Жапаровым - РИА Новости, 26.11.2025
Путин анонсировал подписание документов по итогам переговоров с Жапаровым
Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам его переговоров с киргизским лидером Садыром Жапаровым будет подписан пакет важнейших документов. РИА Новости, 26.11.2025
россия
киргизия
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
в мире
россия
киргизия
бишкек
россия, киргизия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб
Россия, Киргизия, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, ОДКБ, В мире
Путин анонсировал подписание документов по итогам переговоров с Жапаровым

Путин анонсировал подписание пакета документов по итогам переговоров с Жапаровым

БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам его переговоров с киргизским лидером Садыром Жапаровым будет подписан пакет важнейших документов.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
"Будет подписан пакет важнейших межправительственных и межведомственных документов в торгово-экономической, образовательной, миграционной и других областях", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров.
Межгосударственные отношения России и Киргизии
