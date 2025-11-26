https://ria.ru/20251126/putin-2057616952.html
Путин назвал военную базу в Киргизии важным фактором стабильности
Объединенная российская военная база в Киргизии является важным фактором обеспечения стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
