Путин заявил о росте российских инвестиций в Киргизию
Путин заявил о росте российских инвестиций в Киргизию - РИА Новости, 26.11.2025
Путин заявил о росте российских инвестиций в Киргизию
Российские инвестиции в Киргизию растут и уже достигли 2 миллиардов долларов, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
