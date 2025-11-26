https://ria.ru/20251126/putin-2057615340.html
Путин оценил внимание руководства Киргизии к поддержке русского языка
Путин оценил внимание руководства Киргизии к поддержке русского языка - РИА Новости, 26.11.2025
Путин оценил внимание руководства Киргизии к поддержке русского языка
Россия ценит внимание руководства Киргизии к вопросам поддержки русского языка в республике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:42:00+03:00
2025-11-26T10:42:00+03:00
2025-11-26T10:42:00+03:00
в мире
владимир путин
киргизия
россия
бишкек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:57:3152:1830_1920x0_80_0_0_05e9597c9dec98b7fad76d6a8f3517af.jpg
https://ria.ru/20251126/putin-2057612823.html
киргизия
россия
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, киргизия, россия, бишкек
В мире, Владимир Путин, Киргизия, Россия, Бишкек
Путин оценил внимание руководства Киргизии к поддержке русского языка
Путин: Россия ценит внимание руководства Киргизии к поддержке русского языка