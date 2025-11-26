Путин рассказал о сотрудничестве с Киргизией в сфере безопасности

https://ria.ru/20251126/putin-2057612602.html
Россия и Киргизия уделяют особое внимание развитию сотрудничества в сфере безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия уделяют особое внимание развитию сотрудничества в сфере безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особое внимание уделяем сотрудничеству в сфере безопасности: размещенная в республике объединенная российская военная база является важным фактором обеспечения стабильности в регионе", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров.