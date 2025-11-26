Путин рассказал о документах, подготовленных ко встрече с Жапаровым

БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. В подготовленном к российско-киргизским переговорам совместном заявлении обозначены основные задачи по дальнейшему укреплению сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.

"К подписанию подготовлено программное совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнёрства, в котором обозначены основные задачи по дальнейшему укреплению российско-киргизского сотрудничества на самых разных направлениях", - сказал глава государства на российско-киргизских переговорах.