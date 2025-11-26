https://ria.ru/20251126/putin-2057603031.html
Путин на киргизском приветствовал военных почетного караула в Бишкеке
Путин на киргизском приветствовал военных почетного караула в Бишкеке - РИА Новости, 26.11.2025
Путин на киргизском приветствовал военных почетного караула в Бишкеке
Президент России Владимир Путин приветствовал военнослужащих почетного караула в Бишкеке на киргизском языке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:06:00+03:00
2025-11-26T10:06:00+03:00
2025-11-26T10:06:00+03:00
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
бишкек
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057477915_0:264:2344:1582_1920x0_80_0_0_c9409b3d902af96f123d8b6610fa447e.jpg
https://ria.ru/20251126/bishkek-2057601365.html
киргизия
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057477915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0bec89cc5047f481f5e5d31af07f4936.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, владимир путин, садыр жапаров, бишкек, в мире
Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Бишкек, В мире
Путин на киргизском приветствовал военных почетного караула в Бишкеке
Путин на киргизском приветствовал почетный караул в резиденции "Ынтымак Ордо"