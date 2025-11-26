Рейтинг@Mail.ru
Путин на киргизском приветствовал военных почетного караула в Бишкеке - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/putin-2057603031.html
Путин на киргизском приветствовал военных почетного караула в Бишкеке
Путин на киргизском приветствовал военных почетного караула в Бишкеке - РИА Новости, 26.11.2025
Путин на киргизском приветствовал военных почетного караула в Бишкеке
Президент России Владимир Путин приветствовал военнослужащих почетного караула в Бишкеке на киргизском языке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:06:00+03:00
2025-11-26T10:06:00+03:00
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
бишкек
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057477915_0:264:2344:1582_1920x0_80_0_0_c9409b3d902af96f123d8b6610fa447e.jpg
https://ria.ru/20251126/bishkek-2057601365.html
киргизия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057477915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0bec89cc5047f481f5e5d31af07f4936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, владимир путин, садыр жапаров, бишкек, в мире
Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Бишкек, В мире
Путин на киргизском приветствовал военных почетного караула в Бишкеке

Путин на киргизском приветствовал почетный караул в резиденции "Ынтымак Ордо"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал военнослужащих почетного караула в Бишкеке на киргизском языке, передает корреспондент РИА Новости.
Путин прибыл в Киргизию накануне. В среду в правительственной резиденции "Ынтымак Ордо" (Дворец единства) начались официальные мероприятия госвизита президента. Путина на территории резиденции встретил его киргизский коллега Садыр Жапаров. Лидеры вместе поприветствовали почетный караул.
"Салам, аскер (Здравствуй, войско - ред.)!" - сказал Путин, обращаясь к строю военнослужащих.
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова у Дворца единства в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путина в резиденции "Ынтымак Ордо" встретили киргизские богатыри
10:01
 
КиргизияВладимир ПутинСадыр ЖапаровБишкекВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала