Рейтинг@Mail.ru
Кортеж президента России в Бишкеке сопровождала конная дружина - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 26.11.2025 (обновлено: 11:11 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/putin-2057600920.html
Кортеж президента России в Бишкеке сопровождала конная дружина
Кортеж президента России в Бишкеке сопровождала конная дружина - РИА Новости, 26.11.2025
Кортеж президента России в Бишкеке сопровождала конная дружина
Кортеж президента России Владимира Путина в Бишкеке сопровождала конная дружина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:00:00+03:00
2025-11-26T11:11:00+03:00
в мире
киргизия
владимир путин
манас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057606955_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49d876ddbe76fb6b26ae9bc5aed557c7.jpg
https://ria.ru/20251126/meroprijatija-2057600093.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кортеж Путина в сопровождении конницы на пути к резиденции "Ынтымак Ордо" в Бишкеке
Кортеж Путина в сопровождении конницы на пути к резиденции "Ынтымак Ордо" в Бишкеке.
2025-11-26T10:00
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057606955_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_11faf927771d180d2a41e401e9fc85b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, владимир путин, манас
В мире, Киргизия, Владимир Путин, Манас
Кортеж президента России в Бишкеке сопровождала конная дружина

Кортеж Путина в Бишкеке сопровождала конная дружина

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Кортеж президента России Владимира Путина в Бишкеке сопровождала конная дружина, передает корреспондент РИА Новости.
Путин прибыл в Киргизию накануне. В среду в "Ынтымак Ордо" начались официальные мероприятия госвизита президента.
Путин приехал на территорию резиденции на своем лимузине "Аурус". Кортеж президента сопровождала конная кавалерия "Кырк Чоро", названная в честь одноименной дружины из киргизского эпоса "Манас".
Российского лидера встретил его киргизский коллега Жапаров, военный оркестр сыграл для президентов гимны двух стран, а затем главы государств вместе поприветствовали почетный караул.
Далее Путин и Жапаров представили друг другу свои делегации. После чего по территории резиденции прошел торжественный марш почетного караула.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В резиденции "Ынтымак Ордо" начались официальные мероприятия визита Путина
09:57
 
В миреКиргизияВладимир ПутинМанас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала