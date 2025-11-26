https://ria.ru/20251126/putin-2057600920.html
Кортеж президента России в Бишкеке сопровождала конная дружина
Кортеж президента России в Бишкеке сопровождала конная дружина - РИА Новости, 26.11.2025
Кортеж президента России в Бишкеке сопровождала конная дружина
Кортеж президента России Владимира Путина в Бишкеке сопровождала конная дружина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2025
Кортеж Путина в сопровождении конницы на пути к резиденции "Ынтымак Ордо" в Бишкеке
