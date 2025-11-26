https://ria.ru/20251126/putin-2057599059.html
Путин прибыл на переговоры с Жапаровым
Президент Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию "Ынтымак Ордо", где встретится с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. РИА Новости, 26.11.2025
БИШКЕК, 26 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию "Ынтымак Ордо", где встретится с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.
Российский лидер приехал на лимузине "Аурус". Его кортеж сопровождала конная кавалерия "Кырк Чоро", названная в честь одноименной дружины из киргизского эпоса "Манас".
На площади перед Восточным входом Путина встретил почетный караул и киргизские богатыри под звуки торжественной фанфары. Президент поприветствовал их словами: "Салам, аскер (Здравствуй, войско. — Прим. ред)!".
После этого Путин и Жапаров сделали совместное фото и проследовали в зал переговоров. По их итогам они подпишут межправительственные и коммерческие документы, а также выступят с заявлениями.
Официальный визит Путина в Киргизию продлится с 25 по 27 ноября.
После обмена документами состоится государственный прием. Затем у Путина запланирована беседа с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
В четверг российский лидер примет участие в саммите ОДКБ. Заседания пройдут в узком и расширенном составе.
В закрытом формате участники саммита обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. На заседании в расширенном составе они рассмотрят приоритетные направления работы ОДКБ в следующем году. Путин выступит на нем с изложением приоритетов российского председательства в 2026-м, которое будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель — общая ответственность".
Затем главы стран — участниц ОДКБ подпишут документы, касающиеся укрепления военного сотрудничества, борьбы с наркотрафиком и незаконной миграцией, а также итоговую декларацию.
Завершит саммит официальный прием от президента Киргизии. Ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки.