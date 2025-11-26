Нацполитика предполагает борьбу с антироссийской пропагандой

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что меры по укреплению гражданской идентичности в новых регионах обусловлены необходимостью устранения последствий антироссийской пропаганды.