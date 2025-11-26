https://ria.ru/20251126/putin--2057611564.html
Путин назвал Киргизию надежным партнером
Москва констатирует, что Киргизия под руководством Садыра Жапарова является надежным партнером РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:32:00+03:00
2025-11-26T10:32:00+03:00
2025-11-26T11:13:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057622837_0:89:3127:1849_1920x0_80_0_0_da6091cdac9304ca92249ac18d245c20.jpg
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Москва констатирует, что Киргизия под руководством Садыра Жапарова является надежным партнером РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы с удовлетворением констатируем, что республика под вашим руководством является стабильным, надежным партнером с внутриполитической точки зрения, и это одно из основных условий для дальнейшего развития наших двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей", - сказал Путин во время российско-киргизских переговоров.
Также президент сообщил, что объем российских инвестиций в республике растет, в Киргизии действуют уже 1,7 тысячи предприятий с российским участием.
"Хочу отметить, что такое доверие российских инвесторов в сотрудничестве с Киргизией, во вложение своих капиталов в киргизскую экономику, связано с вашими усилиями и с положительной динамикой во внутренней политике", - добавил Путин.
Президент РФ находится в Киргизии с государственным визитом. Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.