Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Киргизию надежным партнером - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 26.11.2025 (обновлено: 11:13 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/putin--2057611564.html
Путин назвал Киргизию надежным партнером
Путин назвал Киргизию надежным партнером - РИА Новости, 26.11.2025
Путин назвал Киргизию надежным партнером
Москва констатирует, что Киргизия под руководством Садыра Жапарова является надежным партнером РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:32:00+03:00
2025-11-26T11:13:00+03:00
киргизия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057622837_0:89:3127:1849_1920x0_80_0_0_da6091cdac9304ca92249ac18d245c20.jpg
киргизия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057622837_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_215cc2b0f558b5750d7a0876304cc8a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, москва, россия
Киргизия, Москва, Россия
Путин назвал Киргизию надежным партнером

Путин назвал Киргизию под руководством Жапарова надежным партнером

© Фото : пресс-служба Президента Кыргызской РеспубликиЦеремония официальной встречи президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова у Дворца единства в Бишкеке
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова у Дворца единства в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : пресс-служба Президента Кыргызской Республики
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова у Дворца единства в Бишкеке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Москва констатирует, что Киргизия под руководством Садыра Жапарова является надежным партнером РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы с удовлетворением констатируем, что республика под вашим руководством является стабильным, надежным партнером с внутриполитической точки зрения, и это одно из основных условий для дальнейшего развития наших двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей", - сказал Путин во время российско-киргизских переговоров.
Также президент сообщил, что объем российских инвестиций в республике растет, в Киргизии действуют уже 1,7 тысячи предприятий с российским участием.
"Хочу отметить, что такое доверие российских инвесторов в сотрудничестве с Киргизией, во вложение своих капиталов в киргизскую экономику, связано с вашими усилиями и с положительной динамикой во внутренней политике", - добавил Путин.
Президент РФ находится в Киргизии с государственным визитом. Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
 
КиргизияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала