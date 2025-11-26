Путин назвал Киргизию надежным партнером

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова у Дворца единства в Бишкеке

© Фото : пресс-служба Президента Кыргызской Республики Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова у Дворца единства в Бишкеке

БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Москва констатирует, что Киргизия под руководством Садыра Жапарова является надежным партнером РФ, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы с удовлетворением констатируем, что республика под вашим руководством является стабильным, надежным партнером с внутриполитической точки зрения, и это одно из основных условий для дальнейшего развития наших двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей", - сказал Путин во время российско-киргизских переговоров.

Также президент сообщил, что объем российских инвестиций в республике растет, в Киргизии действуют уже 1,7 тысячи предприятий с российским участием.

"Хочу отметить, что такое доверие российских инвесторов в сотрудничестве с Киргизией, во вложение своих капиталов в киргизскую экономику, связано с вашими усилиями и с положительной динамикой во внутренней политике", - добавил Путин.