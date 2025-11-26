Рейтинг@Mail.ru
В Пушкино завели дело на женщину, которая задавила двухлетнюю дочь - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 26.11.2025 (обновлено: 12:12 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/pushkino-2057652986.html
В Пушкино завели дело на женщину, которая задавила двухлетнюю дочь
В Пушкино завели дело на женщину, которая задавила двухлетнюю дочь - РИА Новости, 26.11.2025
В Пушкино завели дело на женщину, которая задавила двухлетнюю дочь
Женщина в Пушкино, выезжая с парковочного места, задавила свою двухлетнюю дочь, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:59:00+03:00
2025-11-26T12:12:00+03:00
происшествия
пушкино
kia rio
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_826ecd0c06e0b241ba8a39a70011a24a.jpg
https://ria.ru/20250829/dtp-2038358471.html
пушкино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e419358758b557425858121ebd711d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пушкино, kia rio, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Пушкино, Kia Rio, Крушение вертолета в Дагестане
В Пушкино завели дело на женщину, которая задавила двухлетнюю дочь

В Пушкино женщина при выезде с парковки задавила двухлетнюю дочь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Женщина в Пушкино, выезжая с парковочного места, задавила свою двухлетнюю дочь, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции.
В дежурную часть накануне из медучреждения поступило сообщение, что мать доставила 2-летнюю дочь с повреждениями, ребенок впоследствии скончался.
"По предварительной информации, около одного из домов, расположенных на Степаньковском шоссе, 41–летняя женщина, управляя автомобилем марки Kia, при начале движения с парковочного места автостоянки совершила наезд на своего ребенка", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
На Урале водитель внедорожника задавил мальчика, бежавшего к маме
29 августа, 16:29
 
ПроисшествияПушкиноKia RioКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала