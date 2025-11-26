https://ria.ru/20251126/pushkino-2057652986.html
В Пушкино завели дело на женщину, которая задавила двухлетнюю дочь
В Пушкино завели дело на женщину, которая задавила двухлетнюю дочь - РИА Новости, 26.11.2025
В Пушкино завели дело на женщину, которая задавила двухлетнюю дочь
Женщина в Пушкино, выезжая с парковочного места, задавила свою двухлетнюю дочь, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:59:00+03:00
2025-11-26T11:59:00+03:00
2025-11-26T12:12:00+03:00
происшествия
пушкино
kia rio
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_826ecd0c06e0b241ba8a39a70011a24a.jpg
https://ria.ru/20250829/dtp-2038358471.html
пушкино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e419358758b557425858121ebd711d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пушкино, kia rio, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Пушкино, Kia Rio, Крушение вертолета в Дагестане
В Пушкино завели дело на женщину, которая задавила двухлетнюю дочь
В Пушкино женщина при выезде с парковки задавила двухлетнюю дочь