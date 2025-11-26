Прокурор обвинила экс-замминистра обороны Иванова в коррупционных связях

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Прокурор заявила, что бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов использовал свои служебные полномочия и коррупционные связи вопреки интересам государства, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Иванов использовал свои служебные полномочия и коррупционные связи вопреки интересам государства", - сказала прокурор в ходе рассмотрения иска об изъятии имущества Иванова.
Накануне Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества.
Ответчиками по иску выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.