Профориентационный проект для школьников стартовал в Подмосковье

Акция направлена на помощь школьникам в осознанном выборе специальности и профессиональной ориентации перед сдачей государственных экзаменов. Мероприятия прошли в Мытищах, Дубне, Бронницах, Лыткарино, Красногорске и Чехове.

Так, в Мытищах состоялись мастер-классы от вузов и колледжей, а также консультации педагогов и работодателей. В Дубне были проведены интерактивные квизы и организовано знакомство с ведущими вузами и предприятиями региона. В Бронницах на базе культурно-досугового центра "Бронницы" прошла демонстрация современных технологий и консультации по вопросам карьерного роста.