26.11.2025
Новости Подмосковья
 
15:31 26.11.2025
Профориентационный проект для школьников стартовал в Подмосковье
Профориентационный проект для школьников стартовал в Подмосковье
Проект "ГИА. Осознанность. Профориентация" начал свою работу в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:31:00+03:00
2025-11-26T15:31:00+03:00
московская область (подмосковье), мытищи, дубна
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Дубна
Профориентационный проект для школьников стартовал в Подмосковье

Акция "ГИА. Осознанность. Профориентация" стартовала в Подмосковье

© Fotolia / Photographee.euУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Fotolia / Photographee.eu
Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Проект "ГИА. Осознанность. Профориентация" начал свою работу в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Акция направлена на помощь школьникам в осознанном выборе специальности и профессиональной ориентации перед сдачей государственных экзаменов. Мероприятия прошли в Мытищах, Дубне, Бронницах, Лыткарино, Красногорске и Чехове.
Так, в Мытищах состоялись мастер-классы от вузов и колледжей, а также консультации педагогов и работодателей. В Дубне были проведены интерактивные квизы и организовано знакомство с ведущими вузами и предприятиями региона. В Бронницах на базе культурно-досугового центра "Бронницы" прошла демонстрация современных технологий и консультации по вопросам карьерного роста.
Проект способствует формированию осознанного подхода школьников к выбору профессии и обеспечивает необходимую поддержку в процессе подготовки к экзаменам и поступлению в высшие учебные заведения, отмечают в пресс-службе.
Больницы Подмосковья получили аппараты для наркоза на 1,2 млрд рублей
Больницы Подмосковья получили аппараты для наркоза на 1,2 млрд рублей
Вчера, 14:13
 
