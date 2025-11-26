https://ria.ru/20251126/proekt-2057742740.html
Профориентационный проект для школьников стартовал в Подмосковье
Проект "ГИА. Осознанность. Профориентация" начал свою работу в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. РИА Новости, 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Проект "ГИА. Осознанность. Профориентация" начал свою работу в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Акция направлена на помощь школьникам в осознанном выборе специальности и профессиональной ориентации перед сдачей государственных экзаменов. Мероприятия прошли в Мытищах, Дубне, Бронницах, Лыткарино, Красногорске и Чехове.
Так, в Мытищах состоялись мастер-классы от вузов и колледжей, а также консультации педагогов и работодателей. В Дубне были проведены интерактивные квизы и организовано знакомство с ведущими вузами и предприятиями региона. В Бронницах на базе культурно-досугового центра "Бронницы" прошла демонстрация современных технологий и консультации по вопросам карьерного роста.
Проект способствует формированию осознанного подхода школьников к выбору профессии и обеспечивает необходимую поддержку в процессе подготовки к экзаменам и поступлению в высшие учебные заведения, отмечают в пресс-службе.