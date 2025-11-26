Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Уссурийска дали три года условно за стрельбу по врачам скорой - РИА Новости, 26.11.2025
17:39 26.11.2025 (обновлено: 21:09 26.11.2025)
Жительнице Уссурийска дали три года условно за стрельбу по врачам скорой
происшествия
уссурийск
россия
уссурийск
россия
происшествия, уссурийск, россия
Происшествия, Уссурийск, Россия
Жительнице Уссурийска дали три года условно за стрельбу по врачам скорой

В Приморье женщина получила условный срок за стрельбу по врачам скорой

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Приморье дал три года условно женщине, которая стреляла из пневматического пистолета во врачей "скорой" в Уссурийске, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы края.
В октябре сообщалось, что 42-летняя жительница Уссурийска в состоянии алкогольного опьянения не менее шести раз выстрелила из пневматического пистолета в сторону врачей "скорой", которые приехали на вызов, чтобы оказать ей медпомощь. Было возбуждено уголовное дело. В прокуратуре Приморья РИА Новости уточняли, что никто из врачей не пострадал.
"Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась. Уссурийский районный суд... назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурантка признана виновной по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Приговор не вступил в законную силу.
В Москве задержали мужчину, напавшего на медиков скорой помощи
13 октября, 19:04
