Жительнице Уссурийска дали три года условно за стрельбу по врачам скорой

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Приморье дал три года условно женщине, которая стреляла из пневматического пистолета во врачей "скорой" в Уссурийске, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы края.
В октябре сообщалось, что 42-летняя жительница Уссурийска в состоянии алкогольного опьянения не менее шести раз выстрелила из пневматического пистолета в сторону врачей "скорой", которые приехали на вызов, чтобы оказать ей медпомощь. Было возбуждено уголовное дело. В прокуратуре Приморья РИА Новости уточняли, что никто из врачей не пострадал.
"Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась. Уссурийский районный суд... назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурантка признана виновной по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Приговор не вступил в законную силу.
