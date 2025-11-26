В Приморье у одного из убитых баранов обнаружили огнестрельное ранение

В соцсетях разошлось видео, на котором видны лежащие на земле в загоне мертвые бараны. Автор кадров говорит, что в посёлок зашёл тигр и убил 40 животных. Ранее гендиректор центра "Амурский тигр" сообщал РИА Новости, что для установления обстоятельств гибели животных взяли четырёх баранов на вскрытие. В результате осмотра было установлено, что тигр и леопард оказались не причастны к убийству.