В Приморье у одного из убитых баранов обнаружили огнестрельное ранение
14:09 26.11.2025
В Приморье у одного из убитых баранов обнаружили огнестрельное ранение
Эксперты, начав вскрытие туш баранов, убитых на ферме в Приморье, у первого животного выявили огнестрельное ранение, сообщили РИА Новости в минприроды. РИА Новости, 26.11.2025
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Эксперты, начав вскрытие туш баранов, убитых на ферме в Приморье, у первого животного выявили огнестрельное ранение, сообщили РИА Новости в минприроды.
В соцсетях разошлось видео, на котором видны лежащие на земле в загоне мертвые бараны. Автор кадров говорит, что в посёлок зашёл тигр и убил 40 животных. Ранее гендиректор центра "Амурский тигр" сообщал РИА Новости, что для установления обстоятельств гибели животных взяли четырёх баранов на вскрытие. В результате осмотра было установлено, что тигр и леопард оказались не причастны к убийству.
"В одной из туш, взятых на экспертизу, обнаружено огнестрельное ранение", - сообщил собеседник.
