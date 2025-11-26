https://ria.ru/20251126/prigovor-2057579697.html
Приговор разведчику за передачу Киеву данных о кораблях признали законным
Приговор разведчику за передачу Киеву данных о кораблях признали законным - РИА Новости, 26.11.2025
Приговор разведчику за передачу Киеву данных о кораблях признали законным
Апелляционный военный суд во Власихе признал законным приговор Михаилу Комкову, которого осудили на 14 лет колонии за передачу украинской разведке данных о...
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Апелляционный военный суд во Власихе признал законным приговор Михаилу Комкову, которого осудили на 14 лет колонии за передачу украинской разведке данных о технике Черноморского флота ВМФ России в акватории Новороссийска, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Судебный акт оставлен без изменения", - указано в данных суда.
В июне Южный окружной военный суд приговорил Комкова к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о государственной измене и призывах к осуществлению террористической деятельности.
Как сообщали в суде, в июне 2024 года Комков начал переписку с представителем главного управления разведки Минобороны Украины.
По его заданию он сфотографировал и записал на видео ограждения и территорию воинских частей в Новороссийске
, а также определил место базирования кораблей Пограничного управления ФСБ России
по Краснодарскому краю
.
Собрав информацию о расположении военно-морской техники Черноморского флота ВМФ России в акватории Новороссийска, он отправил ее представителю украинской разведки.
Кроме того, в марте 2024 года Комков разместил в сети под публикацией о запрещенной террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (запрещенная в РФ террористическая организация) комментарий, оправдывающий ее деятельность.
* Запрещенная в России террористическая организация