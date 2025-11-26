Приговор разведчику за передачу Киеву данных о кораблях признали законным

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Апелляционный военный суд во Власихе признал законным приговор Михаилу Комкову, которого осудили на 14 лет колонии за передачу украинской разведке данных о технике Черноморского флота ВМФ России в акватории Новороссийска, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Судебный акт оставлен без изменения", - указано в данных суда.

В июне Южный окружной военный суд приговорил Комкова к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о государственной измене и призывах к осуществлению террористической деятельности.

Как сообщали в суде, в июне 2024 года Комков начал переписку с представителем главного управления разведки Минобороны Украины.

По его заданию он сфотографировал и записал на видео ограждения и территорию воинских частей в Новороссийске , а также определил место базирования кораблей Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

Собрав информацию о расположении военно-морской техники Черноморского флота ВМФ России в акватории Новороссийска, он отправил ее представителю украинской разведки.

Кроме того, в марте 2024 года Комков разместил в сети под публикацией о запрещенной террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (запрещенная в РФ террористическая организация) комментарий, оправдывающий ее деятельность.