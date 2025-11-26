Рейтинг@Mail.ru
Приговор разведчику за передачу Киеву данных о кораблях признали законным - РИА Новости, 26.11.2025
06:42 26.11.2025 (обновлено: 06:44 26.11.2025)
Приговор разведчику за передачу Киеву данных о кораблях признали законным
Приговор разведчику за передачу Киеву данных о кораблях признали законным
Приговор разведчику за передачу Киеву данных о кораблях признали законным
Апелляционный военный суд во Власихе признал законным приговор Михаилу Комкову, которого осудили на 14 лет колонии за передачу украинской разведке данных о...
Приговор разведчику за передачу Киеву данных о кораблях признали законным

Суд признал законным приговор разведчику за передачу Украине данных о кораблях

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Апелляционный военный суд во Власихе признал законным приговор Михаилу Комкову, которого осудили на 14 лет колонии за передачу украинской разведке данных о технике Черноморского флота ВМФ России в акватории Новороссийска, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Судебный акт оставлен без изменения", - указано в данных суда.
В июне Южный окружной военный суд приговорил Комкова к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о государственной измене и призывах к осуществлению террористической деятельности.
Как сообщали в суде, в июне 2024 года Комков начал переписку с представителем главного управления разведки Минобороны Украины.
По его заданию он сфотографировал и записал на видео ограждения и территорию воинских частей в Новороссийске, а также определил место базирования кораблей Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Собрав информацию о расположении военно-морской техники Черноморского флота ВМФ России в акватории Новороссийска, он отправил ее представителю украинской разведки.
Кроме того, в марте 2024 года Комков разместил в сети под публикацией о запрещенной террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (запрещенная в РФ террористическая организация) комментарий, оправдывающий ее деятельность.
* Запрещенная в России террористическая организация
