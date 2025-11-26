МИД ПМР направил ОБСЕ обращение о попытках срыва выборов

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявило РИА Новости, что направило ОБСЕ и представителям Молдавии в переговорном процессе обращение о попытках срыва выборов и требует соответствующей проверки и получения разъяснений.