МИД ПМР направил ОБСЕ обращение о попытках срыва выборов
22:09 26.11.2025
МИД ПМР направил ОБСЕ обращение о попытках срыва выборов
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
ссср
обсе
мид приднестровья
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, ссср, обсе, мид приднестровья
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, СССР, ОБСЕ, МИД Приднестровья
Досрочное голосование на выборах депутатов в Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявило РИА Новости, что направило ОБСЕ и представителям Молдавии в переговорном процессе обращение о попытках срыва выборов и требует соответствующей проверки и получения разъяснений.
Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков. Ранее министерство госбезопасности ПМР указало, что спецслужбы Молдавии пытаются сорвать выборы депутатов всех уровней в Приднестровье, запугивают и шантажируют сотрудников избирательных комиссий.
"Обращение о фактах нарушения направили представителям Молдавии в переговорном процессе и делегации миссии ОБСЕ. В документе подчеркнули необходимость проведения соответствующей проверки и получения разъяснений", - говорится в сообщении МИД ПМР.
В ноябре глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости отметил, что любое вмешательство Молдавии в выборы в Приднестровье 30 ноября будет нарушением международного права и получит соответствующую политико-дипломатическую оценку.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
