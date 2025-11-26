https://ria.ru/20251126/pridnestrove-2057847487.html
В ПМР возбудили дело из-за попыток спецслужб Молдавии сорвать выборы
В ПМР возбудили дело из-за попыток спецслужб Молдавии сорвать выборы - РИА Новости, 26.11.2025
В ПМР возбудили дело из-за попыток спецслужб Молдавии сорвать выборы
Уголовное дело по фактам попыток сорвать выборы со стороны спецслужб Молдавии возбудили в Приднестровье, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 26.11.2025
ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по фактам попыток сорвать выборы со стороны спецслужб Молдавии возбудили в Приднестровье, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"Правоохранительные органы Приднестровья возбудили уголовное дело по статье 137 уголовного кодекса ПМР - "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в МГБ ПМР сообщили, что спецслужбы Молдавии
пытаются сорвать выборы депутатов всех уровней в Приднестровье, запугивают и шантажируют сотрудников избирательных комиссий.
Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного совета ПМР, 469 депутатов местных Советов и 76 глав сел и поселков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР
. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева
решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.