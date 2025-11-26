В ПМР возбудили дело из-за попыток спецслужб Молдавии сорвать выборы

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по фактам попыток сорвать выборы со стороны спецслужб Молдавии возбудили в Приднестровье, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

"Правоохранительные органы Приднестровья возбудили уголовное дело по статье 137 уголовного кодекса ПМР - "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МГБ ПМР сообщили, что спецслужбы Молдавии пытаются сорвать выборы депутатов всех уровней в Приднестровье, запугивают и шантажируют сотрудников избирательных комиссий.

Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного совета ПМР, 469 депутатов местных Советов и 76 глав сел и поселков.