Рейтинг@Mail.ru
В Гонконге при пожаре в ЖК погибли 13 человек - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 26.11.2025 (обновлено: 16:28 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/pozhar-2057756468.html
В Гонконге при пожаре в ЖК погибли 13 человек
В Гонконге при пожаре в ЖК погибли 13 человек - РИА Новости, 26.11.2025
В Гонконге при пожаре в ЖК погибли 13 человек
Пожар охватил все здания жилого комплекса Wang Fuk Court, 13 человек погибли и еще 22 человека пострадали, более сотни животных находятся в ловушке, сообщает... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:13:00+03:00
2025-11-26T16:28:00+03:00
гонконг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057738498_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_687407c5e54816b6cca08d9d40b641c4.jpg
https://ria.ru/20251126/pozhar-2057581788.html
https://ria.ru/20251125/pozhar-2057300120.html
гонконг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057738498_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0d1c82c2bd523ba7370b7e1f4bc795c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гонконг, в мире
Гонконг, В мире
В Гонконге при пожаре в ЖК погибли 13 человек

SCMP: в горящем ЖК в Гонконге огонь охватил все здания, 13 человек погибли

© AP Photo / Chan Long HeiПожар в Гонконге
Пожар в Гонконге - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Пожар в Гонконге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пожар охватил все здания жилого комплекса Wang Fuk Court, 13 человек погибли и еще 22 человека пострадали, более сотни животных находятся в ловушке, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
По уточненным данным, на территории жилого комплекса Wang Fuk Court находятся восемь 31-этажных зданий, в которых располагается 1,9 тысячи квартир. На данный момент в жилом комплексе проходит реновация. Всего там живет около 4 тысяч человек.
Последствия пожара в деревне Тарма Братского района Иркутской области, где погибло двое детей - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Из-за пожара в Приангарье погибло двое детей
Вчера, 07:21
"Член совета округа Тайпоу (Тай-По) Бэрри Миу Сиу-фон, рассказал SCMP, что все здания охвачены огнем", - сообщает газета.
По словам члена совета, только в одном здании огонь находится под контролем.
"Число погибших увеличилось до 13", - отмечает SCMP.
На месте работают 767 пожарных и 400 офицеров полиции. Также сообщается, что около 100 животных остаются в здании.
Ранее сообщалось, что пламя началось и распространилось с бамбуковых каркасов зданий. По данным газеты, исполнительный директор Ассоциации по правам жертв промышленных аварий (ARIAV) Фэй Сиу Синь-мань призвала администрацию Гонконга провести тщательное расследование причины возгорания, отметив, что это в 2025 году было несколько случаев пожаров, связанных с бамбуковыми каркасами.
В округе открыли пять мест для временного размещения жителей комплекса, там сейчас располагаются более 700 жителей комплекса. Красной крест Гонконга открыл горячую линию службы поддержки, более 20 специалистов будут оказывать психологическую поддержку пострадавшим.
Пожар в первом здании жилого комплекса начался в 14.52 (09.52 мск), позже днем сообщалось, что огонь распространился еще на два здания. В 18.47 (13.47 мск) поступила информация, что пожар вспыхнул в четвертом здании. Уровень сложности пожара был поднят со второго до пятого (высший по уровню опасности и сложности в Гонконге). Это сильнейший пожар в Гонконге за последние 17 лет.
Японские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Японии неделю не могут потушить крупный пожар
25 ноября, 04:59
 
ГонконгВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала