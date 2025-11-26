В Гонконге при пожаре в ЖК погибли 13 человек

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пожар охватил все здания жилого комплекса Wang Fuk Court, 13 человек погибли и еще 22 человека пострадали, более сотни животных находятся в ловушке, сообщает гонконгская газета South China Morning Post ( Пожар охватил все здания жилого комплекса Wang Fuk Court, 13 человек погибли и еще 22 человека пострадали, более сотни животных находятся в ловушке, сообщает гонконгская газета South China Morning Post ( SCMP ).

По уточненным данным, на территории жилого комплекса Wang Fuk Court находятся восемь 31-этажных зданий, в которых располагается 1,9 тысячи квартир. На данный момент в жилом комплексе проходит реновация. Всего там живет около 4 тысяч человек.

"Член совета округа Тайпоу (Тай-По) Бэрри Миу Сиу-фон, рассказал SCMP, что все здания охвачены огнем", - сообщает газета.

По словам члена совета, только в одном здании огонь находится под контролем.

"Число погибших увеличилось до 13", - отмечает SCMP.

На месте работают 767 пожарных и 400 офицеров полиции. Также сообщается, что около 100 животных остаются в здании.

Ранее сообщалось, что пламя началось и распространилось с бамбуковых каркасов зданий. По данным газеты, исполнительный директор Ассоциации по правам жертв промышленных аварий (ARIAV) Фэй Сиу Синь-мань призвала администрацию Гонконга провести тщательное расследование причины возгорания, отметив, что это в 2025 году было несколько случаев пожаров, связанных с бамбуковыми каркасами.

В округе открыли пять мест для временного размещения жителей комплекса, там сейчас располагаются более 700 жителей комплекса. Красной крест Гонконга открыл горячую линию службы поддержки, более 20 специалистов будут оказывать психологическую поддержку пострадавшим.