Россия и Киргизия намерены продолжить взаимодействие по поставкам газа

"Стороны, признавая ключевую роль Российской Федерации в обеспечении энергетической безопасности Киргизской Республики, продолжат тесное взаимодействие по поставкам газа и нефтепродуктов в соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 года и соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизской Республики от 26 июля 2013 года", - указано в документе.