Посольство России во Франции подтвердило задержание Новиковой

ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Париже подтверждает задержание французскими властями гражданки РФ Анны Новиковой, однако Париж не информировал дипмиссию о нем и о его причинах, заявили РИА Новости в посольстве России в Париже.