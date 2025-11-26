Рейтинг@Mail.ru
Посольство России во Франции подтвердило задержание Новиковой - РИА Новости, 26.11.2025
14:11 26.11.2025 (обновлено: 14:38 26.11.2025)
Посольство России во Франции подтвердило задержание Новиковой
Посольство России во Франции подтвердило задержание Новиковой
Посольство РФ в Париже подтверждает задержание французскими властями гражданки РФ Анны Новиковой, однако Париж не информировал дипмиссию о нем и о его причинах, РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:11:00+03:00
2025-11-26T14:38:00+03:00
в мире
россия
париж
франция
россия
париж
франция
в мире, россия, париж, франция
В мире, Россия, Париж, Франция
Посольство России во Франции подтвердило задержание Новиковой

ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Париже подтверждает задержание французскими властями гражданки РФ Анны Новиковой, однако Париж не информировал дипмиссию о нем и о его причинах, заявили РИА Новости в посольстве России в Париже.
"Посольство России во Франции подтверждает факт задержания французскими властями Анны Новиковой, имеющей, кроме российского, также и французское гражданство, что в определенной степени ограничивает наши возможности в данном деле. До настоящего времени французские власти официально не информировали диппредставительство об аресте Новиковой и его причинах", - сообщили в диппредставительстве.
Во вторник газета Parisien сообщила, что спецслужбы Франции задержали трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass", в том числе гражданку РФ Анну Новикову, их подозревают в шпионаже в пользу России. В прошлую пятницу им были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления", сообщило СМИ со ссылкой на прокуратуру. Задержанные отрицают все обвинения в свой адрес.
Анна Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Будет неизбежно". План Макрона против России вызвал переполох во Франции
25 ноября, 17:02
 
В мире Россия Париж Франция
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала