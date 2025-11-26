Посольство России во Франции подтвердило задержание Новиковой

ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Париже подтверждает задержание французскими властями гражданки РФ Анны Новиковой, однако Париж не информировал дипмиссию о нем и о его причинах, заявили РИА Новости в посольстве России в Париже.
"Посольство России во Франции подтверждает факт задержания французскими властями Анны Новиковой, имеющей, кроме российского, также и французское гражданство, что в определенной степени ограничивает наши возможности в данном деле. До настоящего времени французские власти официально не информировали диппредставительство об аресте Новиковой и его причинах", - сообщили в диппредставительстве.
Во вторник газета Parisien сообщила, что спецслужбы Франции задержали трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass", в том числе гражданку РФ Анну Новикову, их подозревают в шпионаже в пользу России. В прошлую пятницу им были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления", сообщило СМИ со ссылкой на прокуратуру. Задержанные отрицают все обвинения в свой адрес.
Анна Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер.