В Польше заявили о незаконности решения о признании однополых браков
15:28 26.11.2025
В Польше заявили о незаконности решения о признании однополых браков
В Польше заявили о незаконности решения о признании однополых браков
Решение суда Европейского союза о признании однополых браков* противоречит конституции Польши, заявил журналистам мэр Щецина Петр Кшистек. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:28:00+03:00
2025-11-26T15:40:00+03:00
В Польше заявили о незаконности решения о признании однополых браков

Мэр Кшистек: признание однополых браков противоречит конституции Польши

Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Решение суда Европейского союза о признании однополых браков* противоречит конституции Польши, заявил журналистам мэр Щецина Петр Кшистек.
Во вторник суд Европейского союза опубликовал решение, которым обязал Польшу признавать однополые браки граждан ЕС, заключённые в других государствах союза, даже если польское национальное законодательство не предусматривает такую форму брака.
"Надо помнить, что польская конституция имеет ключевое значение. Брак в польской конституции – это союз женщины и мужчины. А значит никакое решение суда Евросоюза не может нарушать этой нормы", - сказал Кшистек.
Он уверен, что в данное время признание однополого брака* в Польше невозможно.
"Это решение нужно проанализировать. Думаю, что в ближайшие дни на эту тему будут высказываться юристы, но по моей оценке, регистрация такого брака в свете польского законодательства невозможна", - сказал мэр.
По его мнению, в данной ситуации необходимо найти решение, которое удовлетворит все стороны.
"Парламент президент и правительство Польши должны найти решение, которое будет соответствовать европейскому регулированию", - заявил Кшистек.
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
