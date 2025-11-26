В Польше заявили о незаконности решения о признании однополых браков

ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Решение суда Европейского союза о признании однополых браков* противоречит конституции Польши, заявил журналистам мэр Щецина Петр Кшистек.

Во вторник суд Европейского союза опубликовал решение, которым обязал Польшу признавать однополые браки граждан ЕС , заключённые в других государствах союза, даже если польское национальное законодательство не предусматривает такую форму брака.

"Надо помнить, что польская конституция имеет ключевое значение. Брак в польской конституции – это союз женщины и мужчины. А значит никакое решение суда Евросоюза не может нарушать этой нормы", - сказал Кшистек.

Он уверен, что в данное время признание однополого брака* в Польше невозможно.

"Это решение нужно проанализировать. Думаю, что в ближайшие дни на эту тему будут высказываться юристы, но по моей оценке, регистрация такого брака в свете польского законодательства невозможна", - сказал мэр.

По его мнению, в данной ситуации необходимо найти решение, которое удовлетворит все стороны.

"Парламент президент и правительство Польши должны найти решение, которое будет соответствовать европейскому регулированию", - заявил Кшистек.