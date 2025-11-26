https://ria.ru/20251126/polsha-2057741798.html
В Польше заявили о незаконности решения о признании однополых браков
В Польше заявили о незаконности решения о признании однополых браков - РИА Новости, 26.11.2025
В Польше заявили о незаконности решения о признании однополых браков
Решение суда Европейского союза о признании однополых браков* противоречит конституции Польши, заявил журналистам мэр Щецина Петр Кшистек. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:28:00+03:00
2025-11-26T15:28:00+03:00
2025-11-26T15:40:00+03:00
в мире
польша
щецин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/95/1508879521_81:0:1894:1020_1920x0_80_0_0_f7424925c22f4de18d63f4979e877235.jpg
https://ria.ru/20251125/evrosoyuz-2057387023.html
https://ria.ru/20251119/polsha-2056052834.html
польша
щецин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594852632_0:0:1458:1093_1920x0_80_0_0_0e6f68380737100c38713a8cdd12571e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, щецин, евросоюз
В мире, Польша, Щецин, Евросоюз
В Польше заявили о незаконности решения о признании однополых браков
Мэр Кшистек: признание однополых браков противоречит конституции Польши
ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Решение суда Европейского союза о признании однополых браков* противоречит конституции Польши, заявил журналистам мэр Щецина Петр Кшистек.
Во вторник суд Европейского союза опубликовал решение, которым обязал Польшу
признавать однополые браки граждан ЕС
, заключённые в других государствах союза, даже если польское национальное законодательство не предусматривает такую форму брака.
"Надо помнить, что польская конституция имеет ключевое значение. Брак в польской конституции – это союз женщины и мужчины. А значит никакое решение суда Евросоюза не может нарушать этой нормы", - сказал Кшистек.
Он уверен, что в данное время признание однополого брака* в Польше невозможно.
"Это решение нужно проанализировать. Думаю, что в ближайшие дни на эту тему будут высказываться юристы, но по моей оценке, регистрация такого брака в свете польского законодательства невозможна", - сказал мэр.
По его мнению, в данной ситуации необходимо найти решение, которое удовлетворит все стороны.
"Парламент президент и правительство Польши должны найти решение, которое будет соответствовать европейскому регулированию", - заявил Кшистек.
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ