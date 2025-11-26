https://ria.ru/20251126/polsha-2057582509.html
Из плана США по Украине удалили пункт о размещении истребителей в Польше
Залевский: из плана по Украине удалили пункт о размещении истребителей в Польше
ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Пункт о размещении в Польше европейских истребителей удален из предложенного США плана по урегулированию на Украине, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский в эфире радиостанции RMF FM.
"Да, он отпал", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, был ли исключен из американского плана пункт, в котором говорится, что в Польше
будут размещены европейские истребители.
По его словам, было решено, что в американский план не нужно включать пункты, которые "каким-либо образом касаются развертывания сил на территории НАТО
".
"Он рассматривался и решено, что в этот тип документа не должен быть включен", - уточнил Залевский.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.