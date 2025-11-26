Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе задержали мужчину, предположительно, стрелявшего в ребенка - РИА Новости, 26.11.2025
15:51 26.11.2025
В Туапсе задержали мужчину, предположительно, стрелявшего в ребенка
Полиция Кубани доставила в отдел 64-летнего местного жителя, который, предположительно, стрелял в 9-летнего ребенка в Туапсе, при мужчине был пистолет, сообщили РИА Новости, 26.11.2025
В Туапсе задержали мужчину, предположительно, стрелявшего в ребенка

Мужчину доставили в полицию после стрельбы в девятилетнего ребенка в Туапсе

Автомобиль полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Полиция Кубани доставила в отдел 64-летнего местного жителя, который, предположительно, стрелял в 9-летнего ребенка в Туапсе, при мужчине был пистолет, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Во вторник в краевом главке МВД сообщили об обращении жительницы Туапсе о том, что неизвестный выстрелил в ее 9-летнего сына из пневматического оружия во дворе дома по улице Шаумяна. Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями. СК и прокуратура завели проверку.
"В Туапсе сотрудники полиции установили мужчину, который, предположительно, выстрелил в 9-летнего ребёнка из пневматического оружия на улице Шаумяна. 64-летний местный житель доставлен в отдел полиции для разбирательства, при личном досмотре у него обнаружен пистолет, который изъят и направлен на баллистическую экспертизу", - отметили в ГУМВД.
