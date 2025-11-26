https://ria.ru/20251126/politsiya-2057748978.html
В Туапсе задержали мужчину, предположительно, стрелявшего в ребенка
В Туапсе задержали мужчину, предположительно, стрелявшего в ребенка
Полиция Кубани доставила в отдел 64-летнего местного жителя, который, предположительно, стрелял в 9-летнего ребенка в Туапсе, при мужчине был пистолет, сообщили РИА Новости, 26.11.2025
происшествия
туапсе
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
крушение вертолета в дагестане
туапсе
краснодарский край
Происшествия, Туапсе, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
В Туапсе задержали мужчину, предположительно, стрелявшего в ребенка
Мужчину доставили в полицию после стрельбы в девятилетнего ребенка в Туапсе