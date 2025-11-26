В Туапсе задержали мужчину, предположительно, стрелявшего в ребенка

КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Полиция Кубани доставила в отдел 64-летнего местного жителя, который, предположительно, стрелял в 9-летнего ребенка в Туапсе, при мужчине был пистолет, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.

"В Туапсе сотрудники полиции установили мужчину, который, предположительно, выстрелил в 9-летнего ребёнка из пневматического оружия на улице Шаумяна. 64-летний местный житель доставлен в отдел полиции для разбирательства, при личном досмотре у него обнаружен пистолет, который изъят и направлен на баллистическую экспертизу", - отметили в ГУМВД.