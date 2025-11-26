ВС России нанесли удары по объектам ВМС Украины в Одесской области

ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удары нанесены по объектам ВМС Украины в Одесской области и цехам по производству беспилотников в Харькове и Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.