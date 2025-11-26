https://ria.ru/20251126/podpole-2057584461.html
ВС России нанесли удары по объектам ВМС Украины в Одесской области
ВС России нанесли удары по объектам ВМС Украины в Одесской области
Удары нанесены по объектам ВМС Украины в Одесской области и цехам по производству беспилотников в Харькове и Харьковской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2025
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удары нанесены по объектам ВМС Украины в Одесской области и цехам по производству беспилотников в Харькове и Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Согласно Лебедеву
, речь идет об ударах, нанесенных во вторник и утром в среду.
"Одесская область. Уничтоженные цели: объекты ВМС Украины в области,... склады БПЛА под Одессой", - сообщил Лебедев.
Координатор сопротивления добавил, что в Харькове
и Харьковской области
были поражены цеха по сборке беспилотников, а также транспортные узлы на выезде из Харькова в города Полтава
и Чугуев
.
"Харьков / Харьковская область. Уничтоженные цели:... цеха по сборке БПЛА, позиции ПВО, транспортные узлы на выходе из Харькова на Полтаву и Чугуев", - добавил собеседник агентства.