ВС России нанесли удары по объектам ВМС Украины в Одесской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 26.11.2025 (обновлено: 08:13 26.11.2025)
ВС России нанесли удары по объектам ВМС Украины в Одесской области
ВС России нанесли удары по объектам ВМС Украины в Одесской области
Удары нанесены по объектам ВМС Украины в Одесской области и цехам по производству беспилотников в Харькове и Харьковской области
ВС России нанесли удары по объектам ВМС Украины в Одесской области

По объектам ВМС Украины в Одесской области нанесли удары

Пожарные на Украине
Пожарные на Украине
Пожарные на Украине
Пожарные на Украине. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удары нанесены по объектам ВМС Украины в Одесской области и цехам по производству беспилотников в Харькове и Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Согласно Лебедеву, речь идет об ударах, нанесенных во вторник и утром в среду.
"Одесская область. Уничтоженные цели: объекты ВМС Украины в области,... склады БПЛА под Одессой", - сообщил Лебедев.
Координатор сопротивления добавил, что в Харькове и Харьковской области были поражены цеха по сборке беспилотников, а также транспортные узлы на выезде из Харькова в города Полтава и Чугуев.
"Харьков / Харьковская область. Уничтоженные цели:... цеха по сборке БПЛА, позиции ПВО, транспортные узлы на выходе из Харькова на Полтаву и Чугуев", - добавил собеседник агентства.
Подполье: в Сумской области ударами уничтожили командный пункт ВСУ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
