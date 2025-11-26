Партия Порошенко* призвала Тимошенко вместе добиться отставки кабмина

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" призвала лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко объединить усилия в сборе подписей за отставку кабмина в связи с коррупционным скандалом.

"Публично обращаемся ко всем депутатам фракции " Батькивщина " и ее лидеру Юлии Тимошенко объединиться в работе по восстановлению субъектности парламента. Знаем, "Батькивщина" также обратилась к аппарату Рады за подписными письмами для отставки правительства. Мы готовы немедленно подписать эти письма и призываем всех депутатов "Батькивщины" немедленно поставить подписи под письмами "Европейской солидарности", - говорится в заявлении "Европейской солидарности", опубликованном в ее Telegram-канале.

В партии отметили, что отставка всего кабмина – первый шаг для выхода из политического кризиса.

"Этот кабмин превратился в удобный инструмент коррупционной группы, который полностью разрушил систему государственного управления. А лица, которые саботируют расследование коррупции, не предоставляют данные НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) в соответствии со своими должностными обязанностями, да еще и причастны к хищению на фортификациях", - добавили в партии.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.