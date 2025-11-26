Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали пару, подозреваемую в краже электросамокатов
16:38 26.11.2025 (обновлено: 21:10 26.11.2025)
В Подмосковье задержали пару, подозреваемую в краже электросамокатов
В Подмосковье задержали пару, подозреваемую в краже электросамокатов
В Подмосковье задержали пару, подозреваемую в краже электросамокатов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мужчина с подругой воровали электросамокаты на железнодорожной станции в Подмосковье, чтобы их продавать, злоумышленники задержаны и во всем признались, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УТ МВД России на транспорте.
По данным ведомства, в дежурную часть с разницей в один день поступили два заявления от граждан о хищении их электросамокатов со станции Опалиха МЦД-2 Рижского направления Московской железной дороги.
В ходе расследования полицейские выяснили, что кражу совершили мужчина и женщина: в разные дни они при помощи кусачек сломали тросовые замки и похитили самокаты, стоимость каждого оценивается в 25 тысяч рублей.
"Оперативники установили маршрут передвижения злоумышленников, следуя по которому задержали их по месту жительства в городе Красногорске. Подозреваемыми оказались молодой человек 1993 года рождения и его 26-летняя возлюбленная", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что свою вину пара признала полностью. На допросе они рассказали, что похищали самокаты, а после перепродавали их. Кроме того, фигуранты заявили, что намерены возместить потерпевшим ущерб.
"По двум фактам хищения имущества возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража - ред.), которые соединены в одно производство. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключили в МВД.
