В Подмосковье задержали пару, подозреваемую в краже электросамокатов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мужчина с подругой воровали электросамокаты на железнодорожной станции в Подмосковье, чтобы их продавать, злоумышленники задержаны и во всем признались, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УТ МВД России на транспорте.
По данным ведомства, в дежурную часть с разницей в один день поступили два заявления от граждан о хищении их электросамокатов со станции Опалиха МЦД-2 Рижского направления Московской железной дороги.
В ходе расследования полицейские выяснили, что кражу совершили мужчина и женщина: в разные дни они при помощи кусачек сломали тросовые замки и похитили самокаты, стоимость каждого оценивается в 25 тысяч рублей.
"Оперативники установили маршрут передвижения злоумышленников, следуя по которому задержали их по месту жительства в городе Красногорске. Подозреваемыми оказались молодой человек 1993 года рождения и его 26-летняя возлюбленная", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что свою вину пара признала полностью. На допросе они рассказали, что похищали самокаты, а после перепродавали их. Кроме того, фигуранты заявили, что намерены возместить потерпевшим ущерб.
"По двум фактам хищения имущества возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража - ред.), которые соединены в одно производство. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключили в МВД.