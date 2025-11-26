В Подмосковье задержали пару, подозреваемую в краже электросамокатов

В ходе расследования полицейские выяснили, что кражу совершили мужчина и женщина: в разные дни они при помощи кусачек сломали тросовые замки и похитили самокаты, стоимость каждого оценивается в 25 тысяч рублей.

В пресс-службе добавили, что свою вину пара признала полностью. На допросе они рассказали, что похищали самокаты, а после перепродавали их. Кроме того, фигуранты заявили, что намерены возместить потерпевшим ущерб.