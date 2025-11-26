Рейтинг@Mail.ru
Россия и Киргизия высоко оценили итоги празднования в СНГ 80-летия Победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:01 26.11.2025 (обновлено: 14:29 26.11.2025)
Россия и Киргизия высоко оценили итоги празднования в СНГ 80-летия Победы
Россия и Киргизия высоко оценили итоги празднования в СНГ 80-летия Победы - РИА Новости, 26.11.2025
Россия и Киргизия высоко оценили итоги празднования в СНГ 80-летия Победы
РФ и Киргизия высоко оценивают итоги празднования в СНГ 80-летия Победы, сообщается в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Киргизии... РИА Новости, 26.11.2025
Россия и Киргизия высоко оценили итоги празднования в СНГ 80-летия Победы

Путин и Жапаров подчеркнули значимость празднования в СНГ 80-й годовщины Победы

Владимир Путин и Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного заявления для прессы в Бишкеке
Владимир Путин и Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного заявления для прессы в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного заявления для прессы в Бишкеке
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. РФ и Киргизия высоко оценивают итоги празднования в СНГ 80-летия Победы, сообщается в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова, опубликованном на сайте Кремля.
Президенты РФ и Киргизии подчеркивают особую значимость совместного празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в документе. Проведение Парада Победы 9 мая в Москве, большого количества торжественных мероприятий и мемориальных акций, принятие важных заявлений на глобальном и региональном уровнях продемонстрировало незыблемую единую позицию об исторической значимости Великой Победы, отмечается в заявлении.
«
"В связи с этим Российская Федерация и Киргизская Республика высоко оценивают итоги празднования в СНГ в 2025 году Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов – Года Мира и Единства в борьбе с нацизмом", - гласит текст совместного заявления.
Путин и Жапаров в среду подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров в Бишкеке.
 
