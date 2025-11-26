РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Часть пунктов плана США по урегулированию на Украине не удалили, а объединили с другими, заявил в интервью итальянской Repubblica советник руководителя офиса Владимира Зеленского Александр Бевз, который принимал участие в переговорах в Женеве с американской делегацией.

В понедельник газета Washington Post сообщала, что предлагаемый США план по мирному урегулированию на Украине после переговоров американцев с украинцами и европейцами в Женеве был сокращен. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в плане США по Украине осталось 22 пункта.

"Подсчет пунктов вводит в заблуждение, потому что сбивает с толку и заставляет людей гадать, куда делись недостающие и почему их удалили. Мы действительно сократили количество статей, потому что некоторые из них были лишними, и мы их объединили", - приводит слова Бевза издание.

Бевз не назвал точное число остающихся в плане пунктов, заявив, что "документ еще находится в работе". По его словам, документ разделили на четыре группы вопросов. Часть из них была изменена, "но не по смыслу, а лишь по формулировкам". Последнюю категорию, касающуюся украинских территорий, они оставили без обсуждения для последующих переговоров, будучи "не уполномоченными принимать окончательные решения".

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.