В офисе Зеленского рассказали, что часть пунктов плана США слили с другими - РИА Новости, 26.11.2025
18:16 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/plan-2057806716.html
В офисе Зеленского рассказали, что часть пунктов плана США слили с другими
В офисе Зеленского рассказали, что часть пунктов плана США слили с другими - РИА Новости, 26.11.2025
В офисе Зеленского рассказали, что часть пунктов плана США слили с другими
Часть пунктов плана США по урегулированию на Украине не удалили, а объединили с другими, заявил в интервью итальянской Repubblica советник руководителя офиса... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:16:00+03:00
2025-11-26T18:16:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
В офисе Зеленского рассказали, что часть пунктов плана США слили с другими

Советник Зеленского Бевз: часть пунктов плана США по Украине слили с другими

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Часть пунктов плана США по урегулированию на Украине не удалили, а объединили с другими, заявил в интервью итальянской Repubblica советник руководителя офиса Владимира Зеленского Александр Бевз, который принимал участие в переговорах в Женеве с американской делегацией.
В понедельник газета Washington Post сообщала, что предлагаемый США план по мирному урегулированию на Украине после переговоров американцев с украинцами и европейцами в Женеве был сокращен. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в плане США по Украине осталось 22 пункта.
Сын Трампа призвал положить конец действиям критиков Уиткоффа
Вчера, 17:51
Сын Трампа призвал положить конец действиям критиков Уиткоффа
Вчера, 17:51
"Подсчет пунктов вводит в заблуждение, потому что сбивает с толку и заставляет людей гадать, куда делись недостающие и почему их удалили. Мы действительно сократили количество статей, потому что некоторые из них были лишними, и мы их объединили", - приводит слова Бевза издание.
Бевз не назвал точное число остающихся в плане пунктов, заявив, что "документ еще находится в работе". По его словам, документ разделили на четыре группы вопросов. Часть из них была изменена, "но не по смыслу, а лишь по формулировкам". Последнюю категорию, касающуюся украинских территорий, они оставили без обсуждения для последующих переговоров, будучи "не уполномоченными принимать окончательные решения".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Ермак отверг план США по урегулированию из 28 пунктов
25 ноября, 21:16
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
