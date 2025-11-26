Нижегородцы обсудили планы повышения производительности труда в соцсфере

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя – РИА Новости. Руководители нижегородских ведомств и главы местного самоуправления (МСУ) Нижегородской области представили планы по повышению производительности труда в социальной сфере, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание регионального штаба по реализации федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в социальной сфере региона. До 2025 года проект реализовывался в первую очередь в промышленной сфере. С этого года проект масштабируется: в него включаются все отрасли экономики, а также учреждения социальной сферы — от школ и больниц до учреждений культуры и спорта.

"Современная экономическая ситуация буквально подталкивает к тому, чтобы усиленно заниматься повышением эффективности производительности труда. При этом объекты социальной сферы нуждаются в особом внимании, а рост ожиданий граждан к их качеству требует от нас новых подходов и решений. В 2025 году мы сосредоточились на пилотной территории кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Это очень разные, но взаимодополняющие муниципалитеты, сосредоточение типовых характеристик крупных населенных пунктов. В дальнейшем будем тиражировать успешные практики оптимизации процессов, которые обеспечивают снижение потерь и улучшение качества услуг", — приводятся в сообщении слова Никитина.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков представил результаты работы за пять лет по внедрению бережливых технологий в сфере образования, которые направлены на сокращение периода адаптации детей к дошкольным учреждениям, оптимизацию работы школьных столовых, повышению качества образования. Щелоков привел в качестве примера сокращение в 8 раз времени адаптации к детским садам малышей в возрасте до 1,5 лет. Он также подчеркнул, что в результате оптимизации работы школьных столовых удается уменьшать нагрузку на персонал в условиях нехватки кадров. Ранее администрация Арзамаса стала первым органом МСУ в регионе, который прошел проверку качества на соответствие лучшим практикам бережливых технологий в сфере муниципального управления.

Директор проекта АО "Производственная система "Росатома" Алексей Мещеряков рассказал о ключевых направлениях, по которым открыты бережливые проекты в малых городах. В Арзамасе наибольшее количество инициатив относится к сфере образования. В Дивееве из 12 проектов, запущенных в 2025 году, два реализуются в области медицинского обслуживания, еще четыре — оптимизируют управленческие процессы в сфере культуры и благоустройства.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков обратил внимание на важность максимально комфортного получения услуг "демографического пакета". Министр здравоохранения Галина Михайлова представила проект по диспансерному наблюдению граждан с хроническими формами болезней системы кровообращения, который позволяет вовремя предотвратить развитие осложнений у таких пациентов. Практика внедряется в этом году в 18 медицинских учреждениях, в следующем стандарт планируют распространить на 60 организаций здравоохранения.

Министр здравоохранения региона также уделила внимание оптимизации профилактических медицинских осмотров детей в образовательных организациях, школах-интернатах, а также несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья на дому. Кроме того, она представила проект, направленный на повышение эффективности диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в выявлении онкозаболеваний.

Министр спорта Дмитрий Кабайло рассказал о планах по привлечению инвесторов к строительству гостиниц рядом с физкультурно-оздоровительными комплексами, подчеркнув, что это позволит обеспечить их круглогодичную загрузку, а также увеличит туристический поток в небольшие муниципалитеты. Особое внимание Кабайло акцентировал на пилотном проекте по предоставлению доступа жителям на школьные спортивные объекты. По его словам, это позволит существенно расширить возможности нижегородцев для занятий спортом на оборудованных площадках в непосредственной близости к дому.