https://ria.ru/20251126/peskov-2057807328.html
Песков призвал не называть западные СМИ респектабельными
Песков призвал не называть западные СМИ респектабельными - РИА Новости, 26.11.2025
Песков призвал не называть западные СМИ респектабельными
В отношении западных СМИ не должно использоваться слово "респектабельность", никто ничем не гнушается и не испытывает чувства стыда, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:19:00+03:00
2025-11-26T18:19:00+03:00
2025-11-26T18:19:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20251012/ushakov-2047794242.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков призвал не называть западные СМИ респектабельными
Песков: в отношении западных СМИ не должно применяться слово "респектабельность"