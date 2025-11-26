Песков прокомментировал призывы уволить Уиткоффа

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Голоса в США, призывающие уволить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, нацелены на срыв пока еще скромных тенденций к выходу на мирное урегулирование на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.