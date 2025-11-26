Рейтинг@Mail.ru
Песков объяснил чуть севший голос Путина на переговорах в Бишкеке - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 26.11.2025 (обновлено: 17:58 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/peskov-2057688818.html
Песков объяснил чуть севший голос Путина на переговорах в Бишкеке
Песков объяснил чуть севший голос Путина на переговорах в Бишкеке - РИА Новости, 26.11.2025
Песков объяснил чуть севший голос Путина на переговорах в Бишкеке
Голос президента России Владимира Путина на переговорах в Бишкеке был чуть-чуть севшим, это бывает и никак не влияет на его рабочий график, заявил... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:11:00+03:00
2025-11-26T17:58:00+03:00
россия
бишкек
дмитрий песков
владимир путин
политика
киргизия
александр лукашенко
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057621135_0:291:3121:2047_1920x0_80_0_0_ffecae594fcd22be9aa5c6d651dc1050.jpg
https://ria.ru/20251126/putin-2057670018.html
россия
бишкек
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057621135_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a2cfaf47bfbdfc41896b4cbef4e815ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бишкек, дмитрий песков, владимир путин, политика, киргизия, александр лукашенко, одкб, визит путина в киргизию — 2025
Россия, Бишкек, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика, Киргизия, Александр Лукашенко, ОДКБ, Визит Путина в Киргизию — 2025
Песков объяснил чуть севший голос Путина на переговорах в Бишкеке

Песков объяснил чуть севший голос Путина на переговорах с Жапаровым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии официальной встречи президентом Киргизии Садыром Жапаровым в правительственной резиденции "Ынтымак Ордо" в Бишкеке. 26 ноября 2025
Президент России Владимир Путин на церемонии официальной встречи президентом Киргизии Садыром Жапаровым в правительственной резиденции Ынтымак Ордо в Бишкеке. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии официальной встречи президентом Киргизии Садыром Жапаровым в правительственной резиденции "Ынтымак Ордо" в Бишкеке. 26 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 26 ноя — РИА Новости. Голос президента России Владимира Путина на переговорах в Бишкеке был чуть-чуть севшим, это бывает и никак не влияет на его рабочий график, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ну чуть-чуть севший, это бывает. Это не влияет никак на его работу и на рабочий график", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что с голосом у российского лидера.
Президент России находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Президент РФ Владимир Путин во время российско-киргизских переговоров в Бишкеке © РИА Новости/Алексей Никольский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Ушаков рассказал об одной из тем переговоров Путина и Жапарова
Вчера, 12:32
 
РоссияБишкекДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитикаКиргизияАлександр ЛукашенкоОДКБВизит Путина в Киргизию — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала