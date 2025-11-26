https://ria.ru/20251126/peskov-2057688818.html
Песков объяснил чуть севший голос Путина на переговорах в Бишкеке
Песков объяснил чуть севший голос Путина на переговорах в Бишкеке - РИА Новости, 26.11.2025
Песков объяснил чуть севший голос Путина на переговорах в Бишкеке
Голос президента России Владимира Путина на переговорах в Бишкеке был чуть-чуть севшим, это бывает и никак не влияет на его рабочий график, заявил... РИА Новости, 26.11.2025
Песков объяснил чуть севший голос Путина на переговорах в Бишкеке
Песков объяснил чуть севший голос Путина на переговорах с Жапаровым