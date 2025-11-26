Песков объяснил чуть севший голос Путина на переговорах в Бишкеке

БИШКЕК, 26 ноя — РИА Новости. Голос президента России Владимира Путина на переговорах в Бишкеке был чуть-чуть севшим, это бывает и никак не влияет на его рабочий график, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.