В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Орбана
В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Орбана - РИА Новости, 26.11.2025
В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Орбана
Кремль сообщит о возможных контактах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил пресс-секретарь российского лидера...
2025-11-26T08:58:00+03:00
2025-11-26T08:58:00+03:00
2025-11-26T08:58:00+03:00
в мире
россия
венгрия
владимир путин
виктор орбан
дмитрий песков
россия
венгрия
в мире, россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков
В мире, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Орбана
Песков: Кремль сообщит о возможных контактах Путина и Орбана