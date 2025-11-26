МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Переговоры представителей ЕС, США и Украины в Женеве показали то, на что многие предпочитали закрывать глаза, пишет L’ AntiDiplomatico.
"Воинственная риторика киевского режима, который годами отвергал любые компромиссы, рассыпается под давлением военной реальности и усталости его спонсоров", — говорится в публикации.
Отмечается, что Зеленский оказался в плачевном положении из-за изолированности и растущего на него давления. Автор статьи подчеркнул, что теперь глава киевского режима просит личной встречи с президентом США Дональдом Трампом, на которой будут обсуждаться территориальные уступки, хотя ранее представители Украины отвергали любые компромиссы.
Кроме того, автор материала считает, что конфликт можно было завершить раньше, если бы не "ястребы" в Киеве и европейских правительствах, которые саботировали процесс урегулирования.
"Те, кто продвигал продолжение конфликта, рискуют остаться с горсткой пепла и без какого-либо доверия", — резюмируется в статье.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
По одной версии, ЕС среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.