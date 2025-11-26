Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Архивное фото

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме

На Западе сообщили плохие новости Украине после переговоров с США

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Переговоры представителей ЕС, США и Украины в Женеве показали то, на что многие предпочитали закрывать глаза, пишет Переговоры представителей ЕС, США и Украины в Женеве показали то, на что многие предпочитали закрывать глаза, пишет L’ AntiDiplomatico

"Воинственная риторика киевского режима, который годами отвергал любые компромиссы, рассыпается под давлением военной реальности и усталости его спонсоров", — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский оказался в плачевном положении из-за изолированности и растущего на него давления. Автор статьи подчеркнул, что теперь глава киевского режима просит личной встречи с президентом США Дональдом Трампом , на которой будут обсуждаться территориальные уступки, хотя ранее представители Украины отвергали любые компромиссы.

Кроме того, автор материала считает, что конфликт можно было завершить раньше, если бы не "ястребы" в Киеве и европейских правительствах, которые саботировали процесс урегулирования.

"Те, кто продвигал продолжение конфликта, рискуют остаться с горсткой пепла и без какого-либо доверия", — резюмируется в статье.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России

Как отмечал Владимир Путин , у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.