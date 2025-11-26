https://ria.ru/20251126/peregovory-2057608606.html
В резиденции "Ынтымак Ордо" начались переговоры Путина и Жапарова
В резиденции "Ынтымак Ордо" начались переговоры Путина и Жапарова
В резиденции "Ынтымак Ордо" начались переговоры Путина и Жапарова
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров проводят переговоры в государственной резиденции "Ынтымак Ордо". РИА Новости, 26.11.2025
киргизия
россия
бишкек
В резиденции "Ынтымак Ордо" начались переговоры Путина и Жапарова
