Пентагон признал полуторагодовые задержки в поставках боеприпасов Киеву - РИА Новости, 26.11.2025
03:15 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/pentagon-2057569149.html
Пентагон признал полуторагодовые задержки в поставках боеприпасов Киеву
Пентагон признал полуторагодовые задержки в поставках боеприпасов Киеву - РИА Новости, 26.11.2025
Пентагон признал полуторагодовые задержки в поставках боеприпасов Киеву
Задержки поставок боеприпасов Украине в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) достигают от одного до восемнадцати месяцев, говорится в... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T03:15:00+03:00
2025-11-26T03:15:00+03:00
в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
Пентагон признал полуторагодовые задержки в поставках боеприпасов Киеву

Пентагон: задержки в поставках боеприпасов Киеву достигают полутора лет

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Задержки поставок боеприпасов Украине в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) достигают от одного до восемнадцати месяцев, говорится в отчете инспекции Минобороны США, с которым ознакомилось РИА Новости.
"По пяти контрактам на поставку боеприпасов подрядчики доставили продукцию с опозданием от одного до восемнадцати месяцев и не выполнили обязательства по объему поставок", - говорится в документе.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Стармер анонсировал поставку ракет для ПВО Киеву, сообщает Guardian
Вчера, 21:57
К 30 ноября 2024 года, по данным отчета, недопоставленными оставались свыше 336 тысяч снарядов, что превышает 55% заказанного объема. Проверка охватила семь контрактов общей стоимостью 1,9 миллиарда долларов, из которых 1,6 миллиарда приходилось на боеприпасы.
Инспекторы указали, что армейские чиновники утверждали заказы, зная о трудностях у подрядчиков. Сами военные признали, что установленные сроки могли быть "нереалистичными с самого начала".
В отчете уточняется, что к июню 2025 года подрядчики поставили еще около 328 тысяч единиц, что позволило закрыть почти весь первоначальный дефицит - общий объем достиг 98% плана. Вот только конкретные даты завершения оставшихся поставок не уточняются.
Выполнение контрактов осложнил резкий рост мирового спроса на боеприпасы после начала конфликта на Украине, отметили инспекторы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Это станет кошмаром". Что скрывает поставка Киеву сотни истребителей
21 ноября, 08:00
 
