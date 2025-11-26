https://ria.ru/20251126/pentagon-2057569149.html
Пентагон признал полуторагодовые задержки в поставках боеприпасов Киеву
ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Задержки поставок боеприпасов Украине в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) достигают от одного до восемнадцати месяцев, говорится в отчете инспекции Минобороны США, с которым ознакомилось РИА Новости.
"По пяти контрактам на поставку боеприпасов подрядчики доставили продукцию с опозданием от одного до восемнадцати месяцев и не выполнили обязательства по объему поставок", - говорится в документе.
К 30 ноября 2024 года, по данным отчета, недопоставленными оставались свыше 336 тысяч снарядов, что превышает 55% заказанного объема. Проверка охватила семь контрактов общей стоимостью 1,9 миллиарда долларов, из которых 1,6 миллиарда приходилось на боеприпасы.
Инспекторы указали, что армейские чиновники утверждали заказы, зная о трудностях у подрядчиков. Сами военные признали, что установленные сроки могли быть "нереалистичными с самого начала".
В отчете уточняется, что к июню 2025 года подрядчики поставили еще около 328 тысяч единиц, что позволило закрыть почти весь первоначальный дефицит - общий объем достиг 98% плана. Вот только конкретные даты завершения оставшихся поставок не уточняются.
Выполнение контрактов осложнил резкий рост мирового спроса на боеприпасы после начала конфликта на Украине
, отметили инспекторы.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.