Организаторы паромной линии Трабзон - Сочи приостановили перевозки

СТАМБУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Организаторы паромной линии Трабзон - Сочи взяли паузу на неопределенный период до получения инструкций от турецких властей, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

Ситуация вокруг недопуска парома Seabridge из Трабзона в порт Сочи и возможное возобновление рейсов являются предметом обсуждения между чиновниками турецкого и российского министерств транспорта, сообщил ранее агентству осведомленный турецкий источник.

"Мы не будем возобновлять рейсы, пока не получим ответ с четкими инструкциями от турецких властей. На данный момент мы не продаем билеты ни на какие рейсы", - сказал Чакыр.

Ранее он сообщал, что компания компенсировала расходы пассажирам первого рейса, которым не удалось выйти в Сочи, а также вернула средства тем, кто бронировал места на рейсы в ноябре и декабре – речь о более чем 100 пассажирах.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, сказал он. Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщали РИА Новости в министерстве транспорта РФ

Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил в начале ноября разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявил агентству генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.