Организаторы паромной линии Трабзон - Сочи приостановили перевозки - РИА Новости, 26.11.2025
07:28 26.11.2025
Организаторы паромной линии Трабзон - Сочи приостановили перевозки
сочи, трабзон (провинция), краснодарский край, вениамин кондратьев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Сочи, Трабзон (провинция), Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Организаторы паромной линии Трабзон - Сочи приостановили перевозки

Паромную линию Трабзон - Сочи приостановили на неопределенный срок

© РИА Новости / Сергей Кулаков | Перейти в медиабанкПаром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Сергей Кулаков
Перейти в медиабанк
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Организаторы паромной линии Трабзон - Сочи взяли паузу на неопределенный период до получения инструкций от турецких властей, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
Ситуация вокруг недопуска парома Seabridge из Трабзона в порт Сочи и возможное возобновление рейсов являются предметом обсуждения между чиновниками турецкого и российского министерств транспорта, сообщил ранее агентству осведомленный турецкий источник.
Международный круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествие из Сочи
Раскрыты подробности блокировки лайнера с туристами из России в Турции
20 ноября, 14:26
20 ноября, 14:26
"Мы не будем возобновлять рейсы, пока не получим ответ с четкими инструкциями от турецких властей. На данный момент мы не продаем билеты ни на какие рейсы", - сказал Чакыр.
Ранее он сообщал, что компания компенсировала расходы пассажирам первого рейса, которым не удалось выйти в Сочи, а также вернула средства тем, кто бронировал места на рейсы в ноябре и декабре – речь о более чем 100 пассажирах.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, сказал он. Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщали РИА Новости в министерстве транспорта РФ.
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил в начале ноября разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявил агентству генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
Он отмечал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, пассажиры покинули паром лишь 10 ноября.
Паром Seabridge
Минтранс Турции и России обсуждают ситуацию с Seabridge, сообщил источник
14 ноября, 14:42
14 ноября, 14:42
 
СочиТрабзон (провинция)Краснодарский крайВениамин КондратьевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
