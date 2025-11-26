Москвич, пытавшийся отравить приятеля пирогами с ртутью, получил три года

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Суд в Москве переквалифицировал обвинение с попытки убийства на причинение тяжкого вреда здоровью и приговорил к трем годам колонии общего режима Дмитрия Балакина, накормившего знакомого пирогами с ртутью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Суд приговорил Балакина к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, переквалифицировав… деяние на часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – ред.)", - сказал собеседник агентства.

Ранее следствие инкриминировало Балакину покушение на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

По данным следствия, в начале января Балакин из ревности решил отравить знакомого ртутью. Для этого купил десяток градусников и добавил содержимое в шприц. В феврале в кафе на юго-западе Москвы он добавил ртуть в пищу знакомого. После этого потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

В прокуратуре тогда сообщали, что фигурант дела, симулировавший отравление, также был доставлен в медучреждение, где умышленно скрыл от врачей данные о своем удовлетворительном состоянии, стремясь избежать подозрений в свой адрес.

СК РФ заявляли, что в ходе расследования обвиняемый выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. По сообщению ведомства, проверки продукции не выявили нарушений норм.