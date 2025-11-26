https://ria.ru/20251126/otravit-2057565928.html
Москвич, пытавшийся отравить приятеля пирогами с ртутью, получил три года
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Суд в Москве переквалифицировал обвинение с попытки убийства на причинение тяжкого вреда здоровью и приговорил к трем годам колонии общего режима Дмитрия Балакина, накормившего знакомого пирогами с ртутью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Суд приговорил Балакина к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, переквалифицировав… деяние на часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 111 УК РФ
(Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Ранее следствие инкриминировало Балакину покушение на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).
По данным следствия, в начале января Балакин из ревности решил отравить знакомого ртутью. Для этого купил десяток градусников и добавил содержимое в шприц. В феврале в кафе на юго-западе Москвы
он добавил ртуть в пищу знакомого. После этого потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован.
В прокуратуре тогда сообщали, что фигурант дела, симулировавший отравление, также был доставлен в медучреждение, где умышленно скрыл от врачей данные о своем удовлетворительном состоянии, стремясь избежать подозрений в свой адрес.
В СК
РФ заявляли, что в ходе расследования обвиняемый выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. По сообщению ведомства, проверки продукции не выявили нарушений норм.
Следователи уточняли, что мужчина в итоге признал вину, а в ходе допроса и проверки показаний на месте подробно все рассказал. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.