На Западе сообщили об обсуждении союзниками Украины ее капитуляции
04:47 26.11.2025
На Западе сообщили об обсуждении союзниками Украины ее капитуляции
Встреча так называемой "коалиции желающих" во вторник была проведена для обсуждения условий капитуляции Украины, такое мнение высказал в беседе с итальянской...
На Западе сообщили об обсуждении союзниками Украины ее капитуляции

Орсини: "коалиция желающих" встретилась, чтобы обсудить капитуляцию Киева

© AP Photo / Leon NealПрезидент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Встреча так называемой "коалиции желающих" во вторник была проведена для обсуждения условий капитуляции Украины, такое мнение высказал в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
"Тот, кто говорит, что там (На встрече. — Прим. Ред.) велось обсуждение мирного плана Трампа, делает очень сомнительное заявление, потому что это не обсуждение о мире, а дискуссия о капитуляции Украины", — сказал он.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ЕС и "коалиция желающих" обсудят переговоры по Украине, заявила глава ЕК
24 ноября, 16:34
По словам эксперта, Европа вышла на своеобразный "ринг" с Россией, но получила удар и проиграла на Украине, после чего пытается спасти положение, изменив план Трампа в свою пользу.
"Европейский союз получил удар в лицо, и теперь у него, простите, мозги не на месте. Поэтому он несет ерунду и выдвигает бессмысленные предложения, переписывая план Трампа", — сыронизировал Орсини.
Вчера в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что лидеры так называемой "коалиции желающих" и госсекретарь США Марко Рубио во вторник договорились ускорить работу по предоставлению Украине гарантий безопасности.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Коалиция желающих" смещает фокус с военной помощи Киеву, заявила Захарова
30 октября, 16:52
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза России, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Россией этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Пушков: Стубб хочет стать посредником между Трампом и коалицией желающих
3 ноября, 16:49
 
