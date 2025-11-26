На Западе сообщили об обсуждении союзниками Украины ее капитуляции

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Встреча так называемой "коалиции желающих" во вторник была проведена для обсуждения условий капитуляции Украины, такое мнение высказал в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
"Тот, кто говорит, что там (На встрече. — Прим. Ред.) велось обсуждение мирного плана Трампа, делает очень сомнительное заявление, потому что это не обсуждение о мире, а дискуссия о капитуляции Украины", — сказал он.
"Европейский союз получил удар в лицо, и теперь у него, простите, мозги не на месте. Поэтому он несет ерунду и выдвигает бессмысленные предложения, переписывая план Трампа", — сыронизировал Орсини.
Вчера в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что лидеры так называемой "коалиции желающих" и госсекретарь США Марко Рубио во вторник договорились ускорить работу по предоставлению Украине гарантий безопасности.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза России, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Россией этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.