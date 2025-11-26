https://ria.ru/20251126/opasnost-2057564798.html
В Пензенской области отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 26.11.2025
