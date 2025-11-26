В Омске завели дело после падения мужчины в яму с кипятком

ОМСК, 26 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении работников акционерного общества "Тепловая компания" в Омске после падения пожилого омича в яму с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области.