Рейтинг@Mail.ru
В Омске завели дело после падения мужчины в яму с кипятком - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 26.11.2025 (обновлено: 16:21 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/omsk-2057745736.html
В Омске завели дело после падения мужчины в яму с кипятком
В Омске завели дело после падения мужчины в яму с кипятком - РИА Новости, 26.11.2025
В Омске завели дело после падения мужчины в яму с кипятком
Уголовное дело возбуждено в отношении работников акционерного общества "Тепловая компания" в Омске после падения пожилого омича в яму с кипятком, сообщили РИА... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:36:00+03:00
2025-11-26T16:21:00+03:00
происшествия
россия
омская область
омск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057696358_0:201:1280:921_1920x0_80_0_0_eb660dc48e0dc693ade108e293d968be.jpg
https://ria.ru/20250410/padenie-2010566732.html
россия
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057696358_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0724d6fd9181539f09842f048ac6dda2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске завели дело после падения мужчины в яму с кипятком

СК возбудил дело после падения пожилого жителя Омска в яму с кипятком

© Фото : СУ СК России по Омской области/TelegramМесто обвала грунта в Омске
Место обвала грунта в Омске - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : СУ СК России по Омской области/Telegram
Место обвала грунта в Омске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 26 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении работников акционерного общества "Тепловая компания" в Омске после падения пожилого омича в яму с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области.
Пожилой 78-летний омич провалился в яму с водой днем 26 ноября на улице 5-й Армии, 3 в Омске. Мэр города Сергей Шелест сообщил, что яма образовалась в результате аварии на подземной теплотрассе и обвала грунта.
«

"Следственным управлением СК России по Омской области по информации, размещенной в соцсетях и СМИ, возбуждено уголовное дело в отношении работников акционерного общества "Тепловая компания", подозреваемых в халатности (ст. 293 УК РФ)", – сообщили в пресс-службе.

Мужчина получил ожоги около 60 процентов тела. Ему оказывается стационарная медицинская помощь. Прокуратура Омской области начала проверку случившегося.
Место происшествия, где мужчина упал в яму с водой, образовавшуюся при ремонтных работах, в Конаково Тверской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Житель Тверской области погиб, упав в яму с водой
10 апреля, 18:43
 
ПроисшествияРоссияОмская областьОмскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала