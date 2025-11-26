В Омске завели дело после падения мужчины в яму с кипятком

ОМСК, 26 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении работников акционерного общества "Тепловая компания" в Омске после падения пожилого омича в яму с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области.
Пожилой 78-летний омич провалился в яму с водой днем 26 ноября на улице 5-й Армии, 3 в Омске. Мэр города Сергей Шелест сообщил, что яма образовалась в результате аварии на подземной теплотрассе и обвала грунта.
"Следственным управлением СК России по Омской области по информации, размещенной в соцсетях и СМИ, возбуждено уголовное дело в отношении работников акционерного общества "Тепловая компания", подозреваемых в халатности (ст. 293 УК РФ)", – сообщили в пресс-службе.
Мужчина получил ожоги около 60 процентов тела. Ему оказывается стационарная медицинская помощь. Прокуратура Омской области начала проверку случившегося.
