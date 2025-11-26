В Омске мужчина провалился в яму с кипятком

ОМСК, 26 ноя - РИА Новости. Житель Омска прогуливался около гаражного кооператива, провалился в яму с кипятком и попал в реанимацию, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

"Он госпитализирован, получает всю необходимую медицинскую помощь. Причины происшествия определит расследование. Оно уже началось. Поручил руководителю "Тепловой компании" Владимиру Зиновьевичу Дмитриеву быть на связи с родственниками пострадавшего. Предприятие окажет максимальное содействие во время лечения и реабилитации", – сообщил Шелест.