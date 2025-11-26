В Омске мужчина провалился в яму с кипятком

ОМСК, 26 ноя - РИА Новости. Житель Омска прогуливался около гаражного кооператива, провалился в яму с кипятком и попал в реанимацию, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Инцидент произошел утром 26 ноября. Видео с мужчиной, идущим вдоль гаражей и упавшим в яму с горячей водой, попало в соцсети. Мэр Омска уточнил, что происшествие случилось из-за повреждения подземного трубопровода на улице 5-й Армии.
"Он госпитализирован, получает всю необходимую медицинскую помощь. Причины происшествия определит расследование. Оно уже началось. Поручил руководителю "Тепловой компании" Владимиру Зиновьевичу Дмитриеву быть на связи с родственниками пострадавшего. Предприятие окажет максимальное содействие во время лечения и реабилитации", – сообщил Шелест.
Повреждённый участок трубопровода отключен. В ближайшее время начнется его ремонт. СУСК РФ по Омской области начал проверку случившегося.
