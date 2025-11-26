Рейтинг@Mail.ru
26.11.2025

В Омске мужчина провалился в яму с кипятком
13:55 26.11.2025 (обновлено: 14:27 26.11.2025)
В Омске мужчина провалился в яму с кипятком
Житель Омска прогуливался около гаражного кооператива, провалился в яму с кипятком и попал в реанимацию, сообщил мэр Омска Сергей Шелест. РИА Новости, 26.11.2025
происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
ОМСК, 26 ноя - РИА Новости. Житель Омска прогуливался около гаражного кооператива, провалился в яму с кипятком и попал в реанимацию, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Инцидент произошел утром 26 ноября. Видео с мужчиной, идущим вдоль гаражей и упавшим в яму с горячей водой, попало в соцсети. Мэр Омска уточнил, что происшествие случилось из-за повреждения подземного трубопровода на улице 5-й Армии.
"Он госпитализирован, получает всю необходимую медицинскую помощь. Причины происшествия определит расследование. Оно уже началось. Поручил руководителю "Тепловой компании" Владимиру Зиновьевичу Дмитриеву быть на связи с родственниками пострадавшего. Предприятие окажет максимальное содействие во время лечения и реабилитации", – сообщил Шелест.
Повреждённый участок трубопровода отключен. В ближайшее время начнется его ремонт. СУСК РФ по Омской области начал проверку случившегося.
Автомобиль, провалившийся в яму с кипятком в Липецке - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Машина провалилась в яму на улице 15 микрорайона Липецка
8 октября, 18:52
 
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
 
 
