В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T06:46:00+03:00
геленджик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
геленджик
геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Росавиация: в аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты